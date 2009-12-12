Написанние текста на тему аниме

Она выполнила свою работу не на 10 баллов, а Увы на целых 100000+++. Текст её приятно читать, даже перечитывать. Читаемость лёгкая и так сказать душевная. Буду с ней работать дальше. Спасибо ещё раз вам за работу. Уникальность 100% .