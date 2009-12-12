Написанние текста на тему аниме

$100
КопирайтингЗавершен10 заявок207 просмотров
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Нужен человек для написанния текста на тему аниме. На постоянной основе.

Цена примерно 1-2$ за 1к знаков.

14 лет назад
RexTiam
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$2
1 день
Она выполнила свою работу не на 10 баллов, а Увы на целых 100000+++. Текст её приятно читать, даже перечитывать. Читаемость лёгкая и так сказать душевная. Буду с ней работать дальше. Спасибо ещё раз вам за работу. Уникальность 100% .
Замечательный Заказчик. Интересное задание, быстрая проверка и оплата. Рекомендую.
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