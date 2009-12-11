Написание статей на английском

КопирайтингЗакрыт13 заявок493 просмотра
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Здравствуйте!Требуется написать 2 статьи либо перевсти и отрерайтить имеющиеся статьи на тему современной жизни, одного из провинциальных городов. Каждая статья 600-1000 знаков.

Написание статей
14 лет назад
samohina
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
Romanov38
Евгений 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Заказжчик кидало, назначил сроки работа готова, денег нет, в назначенное время в сети не появился, НЕ РЕКОМЕНДУЮ с ним связываться, кинет.
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