Написание статей на английском

На сайте уже есть готовые новости. Порядка 50-100 новостей в день. Тематика авиационная. Нужно каждую из них немножко отрерайтить (20-30% текста) и добавить небольшую информацию. Работа не сложная, но требует душевного и немного креативного подхода ...