Наша компания называется "Добрая рать". Мы сейчас репозиционируем себя на рынке и создаем единый бренд "Добрая рать" который объединит следующую продукцию: - Мука - Макароны - Фасованые семечки и орехи - Кукурузная палочка - Кондитерские изделия - Майонез. Нам необходима легенда появления бренда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте уже есть готовые новости. Порядка 50-100 новостей в день. Тематика авиационная. Нужно каждую из них немножко отрерайтить (20-30% текста) и добавить небольшую информацию. Работа не сложная, но требует душевного и немного креативного подхода к тексту. Механический подход не пройдет. Новость – 3 рубля.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Приветствую Необходимо переводить с англ. на ру. статьи несложной тематики, я бы их назвал общеобразовательными информационными публикациями, или делать рерайт ру. статей. Первый тип работы: Ищем несколько интересных статей по тематике, отсылаем мне ссылки на оригиналы на утверждение, ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен14 лет назад
- $50
Нужно написать небольшое комерческое предложение. Тема: нужны Дилеры по продаже косметических средств. ИМ:www.salonmoda.com.uaЗавершен14 лет назад
- $50
Написание описаний для товаров для сайта shishki.com.ua.Завершен14 лет назад
- $100
Для проекта требуется создать ряд технических статей. Уникальный контент и логичность изложения. Описание решение и обзорные статьи по продуктам. Оплата по факту.Завершен14 лет назад
Требуется написание статей 1-3K символов по заданной тематике на английском языке. Укажите примеры + стоимость 1K + сроки выполнения.Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
Написать статью о сайте http://braindumps.com.ua/ для сайта хабрахабр с попаданием в "Захабренные"Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь на субподряде. Пообещала сделать определенное кол-во статей, одна не успеваю (мои субподрядчики сегодня все на своих работах работают %( ) Итак, несколько тем, статья 2000 зн. (не меньше), за такую статью оплата - 1,2 ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
Требуется написать 10 статей по 5000 знаков. Нужен суперский продаваемый текст по тематике создание сайтов. Отписываться в ICQ 344000771. Оплата после приёма работы.Копирайтинг30 заявокЗакрыт14 лет назад
- $120
Нужно подготовить 6 текстов в соответствии с рекомендациями оптимизатора для сайта производителя теплоизоляционных материалов. Общий объем - 12-15 тыс. знаков. Впоследствии, вполне вероятно, потребуются еще тексты, т.к. продвижение сайта только началось. Заинтересовавшихся попрошу написать один из ...Завершен14 лет назад