Рерайтинг

КопирайтингЗакрыт14 заявок560 просмотров
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На сайте уже есть готовые новости. Порядка 50-100 новостей в день. Тематика авиационная. Нужно каждую из них немножко отрерайтить (20-30% текста) и добавить небольшую информацию. Работа не сложная, но требует душевного и немного креативного подхода к тексту. Механический подход не пройдет. Новость – 3 рубля.

14 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
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