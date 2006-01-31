портфолио: http://dana.dogeva.net
резюме:
Борисова Мария
Образование:
2004-2007 гг студентка Факультета переподготовки специалистов при Санкт-Петербургском Техническом Университете (второе высшее образование), факультет Графический дизайн, степень - магистр
2000-2006 гг Санкт-Петербургский Университет Низкотемпературных и Пищевых технологий, факультет Криогенной техники и кондиционирования, степень – бакалавр
2001-2003 гг Институт Иностранных Языков, факультет дополнительного образования, английский язык – upper intermediate
2003-2004 гг Институт Иностранных Языков, факультет дополнительного образования, французский язык – medium
Сертификаты:
Сертифицированный специалист VELESA:
по Adobe Photoshop 7 (NEQPQV-PPEPQP-Q8IZDJI3TAZDYAUI от 31,01,2006 г),
Adobe Illustrator(YEQPQY-PPEPPW-8QIZDJI3TAZDYAUI от 31.01.2006 г)
Macromedia Flash 4 (XEQPQY-PPWPPQ - 8QIZDJI3TAZDYAUI от 31.01.2006 г)
Specialist in Internet & Intranet (KEQPQY-PPWPPY-8QIZDJI3TAZDYAUI от 31.01.2006 г)
Опыт работы:
с 2006 г – параллельно работа над проектом infopoint - разработка интерактивной карты (можно посмотреть в разделе карта), оформлление рекламной и презентационной части (разделы флеш, полиграфия и пр.)
с 2005 г – компания SOLVO INTERNATIONAL – флеш-дизайнер, выпускающий продюсер телеэфира
2004-2005 – преподаватель англ языка и информатики в средней школе №198
2003 г - Компания e-nikolaev – веб-дизайн, контент – менеджмент, полиграфия
2001-2002 Компания Lanck рекламный отдел, разработка фирменного стиля, поддержание корпоративного сайта
одновременно - сотрудничество со студией 47 - разработка дизайна веб приложений
Последний проекты с моим участием (в случае недоступности дизайн можно посмотреть в соответствующих разделах портфолио):
http://www.thebestwoman.net/ - подарочные сертификаты для женщин
http://www.bestboat.ru/ - продажа катеров
http://www.it-union.ru/ - it-студия
http://www.alyans-yug.ru/ - автосалон
http://www.infopoint.ru/ - Infopoint - терминалы для водителей-дальнобойщиков+аренда рекламных площадей
http://www.new-clinic.ru/ - New Clinic - медицинская клиника с широким спектром услуг
http://www.msv-nasko.ru/ - MSV-nasko - первая производственно-насосная кампания
http://www.infopoint.ru/ - Ekvitas - центр сетевых решений
http://www.uvc-travel.com/ - Туристическая компания
http://www.dommoy.ru/ - Мой дом - первый виртуальный гипермаркет
http://posix.ru/ - POSIX - разработка логотипа и полиграфии
профессиональные навыки:
Уровень владения компьютером: Windows, Microsoft Office – продвинутый пользователь, опыт работы с 1993 года, опыт общения с сетью Интернет – с 1995 года, свободный английский язык, французский – чтение/перевод
Профессиональные навыки:
Discreet (3Ds MAX) - правда, он уже Autodesk + AutoCAD - опыт работы 1 год
Adobe (Illustrator, Photoshop, PageMaker, InDesign), - опыт работы 6 лет
Adobe ( After Effect, Premier) - опыт работы - 2 года
Macromedia (Flash, Dreamweaver, FreeHand) - опыт работы - 3 года
Языки программирования HTML, СSS, Java Script, Action Script, ASP
редактор звука - Sound Forge
CorelDRAW, Macromedia FreeHand, PowerPoint - продвинутый пользователь
Навык рисования руками
Он-лайн с утра до позднего вечера
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