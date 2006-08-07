Основное назначение сайта - продажа подарочных сертификатов для женщин. Требуется: - дизайн сайта (+верстка) - дизайн подарочного сертификата в 2 видах - для отображдения на сайте и для печати на бумаге A4 в хорошем качетсве Сертификат должен содержать: - ...
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- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Иностранная компания ищет программиста для удаленной работы в Минске (возможно другом городе Беларуси). Необходимы занния: - Flash / ActionScript - MS SQL Желательно: - DotNetNuke 4.x Стабильная работа, интересные проекты, дружный коллектив. Оплата от 4.5$/час ICQ: 84949749 MSN: [email protected]Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Rise Vision is looking for experienced ASP.Net developer to join our Minsk team. Requered: - ASP.Net - MS SQL - C# / VB.Net Desired: - XML, XSL, HTML - DotNetNuke 4.x We propose high legal salary, opportunities to grow and develop you skills. Our ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
17 лет назад
Великолепная форма работы - быстро, без задержек, комфортно Особенно порадовал профессионализм и скорость с удовольствием буду работать еще рекомендую всем!
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро, оперативно и без нареканий. Все изменения в дизайне и верстке, возникавшие по ходу работы и отладки сайта выполнялись своевременно. Обязательно буду сотрудничать с Марией в следующих проектах.