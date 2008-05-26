Нужно улучшить качество логотипа

Итак, есть логотип, нужно сделать его (по сути перерисовать один в один) только чтобы он был качественным (то есть большим по размерам, чтобы его можно было уменьшить потом или наоборот поставить крупный).

Поясняю - вокруг четыре синих линии, внутри буква i вокруг неё звездочки (звездочки и буква желтого, не светло, а потемнее цвета. такого сочного что ли), всё остальное просто белое.

Даю 10$

И работы на 30 минут.

+ отзыв!