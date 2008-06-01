Газон с крыльями

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок692 просмотра
#1$

Свободный креатив на тему "Газон с крыльями" или "Крылатый газон".

На изображении должны присутствовать: газон и крылья

В приложении находится фотография газона. Можете использовать ее как пожелаете. (gazon-4.jpg)

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ДОПОЛНЕНИЕ От 27 мая:

Если у не получается создать внятный логотип с использованием фотографии, то в качестве альтернативы возможен следующий вариант: (untitled.jpg)

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ИТОГИ:

Лучшая реализация и идея: Михасюк Аня

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17 лет назад
adteipsum
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Победитель конкурса

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад
Лучшая идея по логотипу "Крылатый газон", заказ сделан быстро и качественно. Спасибо, Аня!
Заказчик просто уникальный! Сам предложил предоплату! Четко сформулированное ТЗ, никаких придирок ни на этапе эскизов, ни после, никакой торговли по цене. Желаю всем фрилансерам таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

she-baibak
39 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

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