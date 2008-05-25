Нарисовать логотип для портала по детской тематике. Оплата после приема работы.
Сделать логотип для iknowfuture.com
Необходимо сделать нормальное "вебдванольное" лого для iknowfuture.com.
Сейчас имеем вот такое безобразие http://iknowfuture.com/templates/images/logoikf.gif
Заявки фрилансеров
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