Сделать логотип для iknowfuture.com

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт32 заявки810 просмотров
#1$

Необходимо сделать нормальное "вебдванольное" лого для iknowfuture.com.

Сейчас имеем вот такое безобразие http://iknowfuture.com/templates/images/logoikf.gif

17 лет назад
AFprojects
Aртём 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно улучшить качество логотипа

    Итак, есть логотип, нужно сделать его (по сути перерисовать один в один) только чтобы он был качественным (то есть большим по размерам, чтобы его можно было уменьшить потом или наоборот поставить крупный). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Газон с крыльями

    $20

    Свободный креатив на тему "Газон с крыльями" или "Крылатый газон". На изображении должны присутствовать: газон и крылья В приложении находится фотография газона. Можете использовать ее как пожелаете. (gazon-4.jpg) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Сделать визитную карточку (в стиле сайта)

    $15

    Необходимо разработать карту на скидку. Формат=формату визитки. Односторонняя цветная. Логотип на сайте svk.by. Также там будет предоставлена информация, которую вышлю лично (ничего особенного - телефоны, адреса, условия использования карты и т.п.)

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Придумать логотип для компании

    $100

    Компания называется "Креамакс", на английском "Creamax". Области деятельности: создание, поддержка и продвижение сайтов, разработка программного обеспечения, обслуживание компьютерной техники, в будующем торговля. Раньше назывались APEX DESIGN. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Логотип + фирменный стиль

    $60

    Необходимо создать логотип и фирменный стиль для креативного агентства ТОМАТ. Премиум сегмент, уникальные услуги рекламного агентства (design, creative, btl, pr, event) Логотип должен оставаться в памяти, запоминаться клиенту с первого взгляда. Яркий, ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходимо доработать логотип интернет магазина

    $10

    Здравствуйте. Необходимо доработать логотип интернет магазина цифровых товаров (ресурс совсем новый). www.ruslance.net В частности переработать дизайн надписи и девиза салона. Возможно дольнейшее сотрудничество ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Название, лого для сети отелей

    $50

    Здравствуйте! Нужно придумать НАЗВАНИЕ ДЛЯ СЕТИ ОТЕЛЕЙ В Греции (туда входят отели не только 5*, но и 3*) ЛОГОТИП ДЛЯ НИХ И СЛОГАН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ! Вопросы и предложения ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад