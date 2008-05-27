Отрисовать два логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки203 просмотра
#1$

Нужно нарисовать два логотипа:

1. Перерисовать и "оживить" дома на этом логотипе, сделать с прозрачным фоном

http://static.diary.ru/userdir/1/4/0/4/140476/30724386.jpg

2. Вот примерный набросок, сделать с двумя названиями "ЗСИС" и "ZSIS",

в трех цветовых гаммах (желто-золотистом, черно-серебренном и одна на ваш выбор)

http://static.diary.ru/userdir/1/4/0/4/140476/30724474.jpg

Свой работы шлём на [email protected], оплата за все 10 долларов (увы, бюджет

сильно ограничен)

17 лет назад
Robessar
Даниил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

kuboff
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
Грамотный и ответсвенный специалист. Работа выполнена в соответсвие со сроками и техническими указаниями.
Заказчик с четким представлением того что хочет видеть в конце работы. Оплата в срок, без лишних вопросов. Только положительные впечатления от работы с Даниилом. Буду рад сотрудничать и впредь

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kuboff
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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