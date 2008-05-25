Лого+стиль для компании (хостинг+разработка)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт28 заявок371 просмотр

См. вложение, там максимально полное ТЗ.

Большая просьба. Оставлять предложения только тем, кто реально может это сделать на нормальном уровне. если это у вас первы=второй-третий проект - не стоит, мне нужна профессиональна работа.

Сразу предупреждаю, я плачу по договоренности и в срок, но только за полностью, качественно и в срок выполненную работу.

Обязательное условие:

Права на стиль, элементы стиля, лого и идеи, заложенные в стиле принадлежат мне. И использовать то же самое в других работах у вас права нет. Рассказывать, почему и как что там сделано (те самые пояснения - см. ТЗ) тоже не имеете права до запуска полного сайта (где-то в августе-сентябре).

После успешного окончания этого проекта мне понадобится полный дизайн на сайт, на контрольную хостинг-панель (VHCS2), весьма вероятно на визитку и фирменные бланки.

С уважением,

Константин

17 лет назад
KJedi
38 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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