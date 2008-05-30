Необходимо создать логотип.
Перерисовать лого
Надо качественно, в векторе наверное перерисовать лого... качественно и красиво!! просто у меня вариант отсканированый... надо один в один перерисовать!! Кто может и не сложно за отзыв! Большое всем спасибо!
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