Логотип для сайта

$60
  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок533 просмотра

Доброго дня!

Требуется логотип для сайта pronokia.by размеры на Ваше усмотрение.

Жду предложений, портфолио обязательно!

17 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
час назад

Выбранный исполнитель

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
2 дня
Отлично справился с работой, а главное не дурил голову с ТЗ и то что надо изобразить, посмотрел, сам придумал идею и реализовал. Спасибо!
Хороший, адекватный заказчик. Без проблем понял созданный стиль, сразу же оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ASV-Design
Алексей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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