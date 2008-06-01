Логотип молодежной организации

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен37 заявок1443 просмотра
#1$

Требуется создать логотип для молодёжной организации.

Слова которыми можно описать логотип - молодёжь, министерство, дела, люди, лаконичность

Цвет: гамма флага России или на Ваш выбор

Примечание:

примеры работ, лучшая определиться на конкурсной основе/

В зависимости от логотипа оплата не ниже 50 у.е до предела проекта

17 лет назад
ArtesUA
Артес 
41 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

SMSdesign
Дон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

SMSdesign
Дон 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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