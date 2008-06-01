Нужен логотип для компании EuroBooking. У компании есть несколько подразделений(предоставляемых услуг) это дизайн, арт и мода, pr, организация мероприятий и букинг диджеев. Пожелание заказчика чтоб на лого присутсвовал символ, значёк евро
Логотип молодежной организации
Требуется создать логотип для молодёжной организации.
Слова которыми можно описать логотип - молодёжь, министерство, дела, люди, лаконичность
Цвет: гамма флага России или на Ваш выбор
Примечание:
примеры работ, лучшая определиться на конкурсной основе/
В зависимости от логотипа оплата не ниже 50 у.е до предела проекта
Победитель конкурса
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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