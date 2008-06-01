Рестайлинг логотипа

Работу начал сразу как только я связался с ним, так что все было готово гораздо раньше, чем ожидалось. Было приятно пообщаться. Если что непонятно, он не без удовольствия подскажет. Похоже он трудится по ночам, что лично для меня является большим плюсом. В целом, я доволен.