Рестайлинг логотипа

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок307 просмотров

Требуется привести в порядок логотип.

желательно хотя бы отдаленно похоже на исходник.

Было бы хорошо, если сделать варианта три (по разной степени "отдаленности").

Все материалы - в аттаче.

17 лет назад
openair
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
Работу начал сразу как только я связался с ним, так что все было готово гораздо раньше, чем ожидалось. Было приятно пообщаться. Если что непонятно, он не без удовольствия подскажет. Похоже он трудится по ночам, что лично для меня является большим плюсом. В целом, я доволен.
С Дмитрием приятно было работать. Никаких нареканий при работе не возникало. Дал весь необходимый материал, грамотное ТЗ. Остались только положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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