Требуется логотип для социальной сети мирового масштаба. В логотипе обязательно должна присутствовать буква "М". В цветовой гамме желательны зелёные оттенки ( но это не обязательно ).
Нужен лого для Honda Civic клуба. (ua)
Нужен лого для Honda Civic клуба. (ua) www.civic-club.com.ua
лого дожно быть простым, с расчётом под порезку из пленки для наклейки на кузов.
реальный размер приблизительно 10х15см.
вот галерея картинок по теме.
http://www.drive.ru/honda/news/2007/06/29/359519/lazernaya_zatochka.html
цвета: чёрный красный белый
простенький, со в кусом, современный.
Заявки фрилансеров
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