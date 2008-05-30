Нужен красивый и качественный логотип для турагенства за приемлемую цену. Оплата через Webmoney.
Логотип социальной сети
Требуется логотип для социальной сети мирового масштаба.
В логотипе обязательно должна присутствовать буква "М".
В цветовой гамме желательны зелёные оттенки ( но это не обязательно ).
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