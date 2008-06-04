Разработка логотипа

Очень довольна выполненой работой. Профессионально, быстро и главное красиво. Рекомендую Сергея не только как хорошего дизайнера, но и как приятного в общении и честного человека. РАЗРАБОТКА ФЛАЕРА: Обратилась к Сергею второй раз. Работой очень довольна. Всё сделано быстро, красиво, качественно и главное с душой . Очень рада что познакомилась с Сергеем, будем и дальше сотрудничать.