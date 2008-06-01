Ryletka - логотип

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Закрыт53 заявки1274 просмотра
#1$

Требуется логотип для Интернет-казино Рулетка http://ryletka.ru Просто надпись с "фишкой" автора. Будет использован на главном баннере в шапке. Возможно патентование... всё зависит от результата. "Фишка" - это личное дело автора. Даю гарантию неиспользования полученных эскизов - идей (если не будет принята) в конечном варианте. Участие в конкурсе - по желанию.. Итак надпись - Ryletka или ryletka или RYLETKA, без расширений com, ru, info, biz и т.д. Предложение будет принято, по субъективным оценкам. Цену назначайте сами... Спасибо!

17 лет назад
burdinng
57 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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