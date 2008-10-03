Требуется логотип для социальной сети мирового масштаба. В логотипе обязательно должна присутствовать буква "М". В цветовой гамме желательны зелёные оттенки ( но это не обязательно ).
Эмблема рыболовно-охотничьей турбазы "Рыба Зверь"
Эмблема должна быть исполнена и гармонично выглядеть в черно-белом и цветном вариантах.
-= ВАЖНО!!! Пропорции сторон 1:1 ВАЖНО!!! =- форма любая.
База расположена здесь: http://map.fishing.su/place_detail.php?id=35
Возможные сюжеты эмблемы: "судак тащит/топит волка в реке", "гибрид рыбы и зверя"; собственные сюжеты также приветствуются.
Работа на конкурс может быть подана в любом неанемированном формате. Победитель сдает работу в векторной графике.
Редактированно:
В связи с неточным пониманием правил проведения конкурса, некоторые предложения были удалены... сорри...
Победителю конкурса 200 USD, не надо указывать меньшие суммы. За вход в конкурс плата не предоставляется.
Внимание: 1. Ни одна работа не будет использована целиком, частично или идея работы, если она не будет признана победителем. Гарантирую. 2. Работа-победитель принимается в том виде, в котором она представленна на конкурс. 3. Если по нашему желанию, работа победитель будет требовать доработки, цена будет обсуждаться с победителем и в случае договоренности, будут выплачены дополнительные деньги.
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