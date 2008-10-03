Эмблема рыболовно-охотничьей турбазы "Рыба Зверь"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок2820 просмотров
#1$

Эмблема должна быть исполнена и гармонично выглядеть в черно-белом и цветном вариантах.

-= ВАЖНО!!! Пропорции сторон 1:1 ВАЖНО!!! =- форма любая.

База расположена здесь: http://map.fishing.su/place_detail.php?id=35

Возможные сюжеты эмблемы: "судак тащит/топит волка в реке", "гибрид рыбы и зверя"; собственные сюжеты также приветствуются.

Работа на конкурс может быть подана в любом неанемированном формате. Победитель сдает работу в векторной графике.

Редактированно:

В связи с неточным пониманием правил проведения конкурса, некоторые предложения были удалены... сорри...

Победителю конкурса 200 USD, не надо указывать меньшие суммы. За вход в конкурс плата не предоставляется.

Внимание: 1. Ни одна работа не будет использована целиком, частично или идея работы, если она не будет признана победителем. Гарантирую. 2. Работа-победитель принимается в том виде, в котором она представленна на конкурс. 3. Если по нашему желанию, работа победитель будет требовать доработки, цена будет обсуждаться с победителем и в случае договоренности, будут выплачены дополнительные деньги.

17 лет назад
Lovec1971
Сергей 
53 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 отзывов

Победитель конкурса

Roms
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
+
+

Заявки фрилансеров

Roms
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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