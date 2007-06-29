Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт29 заявок975 просмотров
#1$

Требуется набросок логотипа (идея) для строительной компании.

Основной вид дейятельности: черепица, профнастил, кровля.

Наброски высылать сюда [email protected]

20$ – за идею

1$ за участие (если понравится)

17 лет назад
delaf
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров