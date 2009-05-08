Задача. Написать генератор логотипов из текста (простой) ТЗ http://pastebin.com/raTzjtRD Интерфейс: Особо не нужен. Задача быстро указать путь для файла CSV, и запустить в обработку. Пусть даже bat-ник. Язык программирование: - Желательно под Linux ( Ruby, Phyton, Php+Ajax(безкрона), bash ) - или любой ...
icq 202201, пишите в gtalk
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть баннер и его исходник, в данные момент он настроен/ссылается на "undefined" Нужно вшить в него урл, и прислать в формате swf + проконсультировать как настраивается ссылка у подобных типов баннеров (скриншот) Асек нет, стучитесь в джабер ...Баннеры5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
В вордпрессе есть плагин которые выводят облако тегов, с увеличением шрифта в зависимости от популярности тега. Нужно переделать скрипт, что бы он вывел только топ N популярных тегов (по маске) + и не обращался к базе ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Для наполнения собственного ucoz форума требуется скрипт/парсер. Берется текстовый файлик. Который сожержит в каждой строке данные через разделитель: заголовок, заголовок2, текст Скрипту нужно брать построчно эти данные, от имена админа (т.е авторизируясь) и создавать темы на форуме ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ну думаю все понятно. Требуется клон движкаЗакрыт14 лет назад
Интересует скрипт "поиск по торрентам", желательно готовыйЗакрыт14 лет назад
Кратко: Существует текстовый файл. 1 строка = 1 длинное предложение. строк много. Нужно обработать строки двумя функциями и записать результат в txt. Функция №1 Вытащить по заданному тегу ключевые слова из предложения. Функция №2 Разбить предложения по симовлам ",.:!? ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Вот тут есть рабочий пример данной функции. http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=4988 Задача: 1. Выводить не последние сообщения со всего блога, а последние сообщения от всех постов _текущей_ категории (куда зашел пользователь) 2. Если в текущей категории нет сообщений, тогда ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть база в текстовом виде: 1) file1.txt - fileN.txt название заголовка| комментарий 1 | Комментарий 2 | Комментарий N и файл с Именами Пользователей. 2) file-name.ru Ivanov, Petov, Sidorov Необходим скрипт для импорта этого материала на мой сайта, работающий по крону Язык ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Страницы - контакты компаний. Наполнение: Заголовок: Название организации, город; текст: перечень моделей продукции (обычно до 10-15 шт, повторяются), контактные данные; теги: наз.орг, модели, город Без картинок, cms - wordpress 0,2 за страницуНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо создать подобный рисунок, размеры блока подобные. http://s3.amazonaws.com/floomby/9_1_2009/0OZpwevXu0OQN6SDmuGQ.png Жду вашу цену и срок выполнения. Оплата по схеме 20+30+50% update: Ребятки вот такие примеры это слабо http://s3.amazonaws.com/floomby/9_1_2009/RdjfQtlPkCNg87OvNp27w.png необходим качественный техдизайн!Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужен не сложный баннер, типо того что счас мигает в футере на веблансере. В гифе отрисован образец, придумывать ничего не нужно, нужна именно анимация флешевая. 5$. Сегодня. icq 202201 [email protected]Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Интересует только готовый продукт, который можно пощупать.Закрыт15 лет назад
- $5
Требуется подобный эффект (или похожий) по появлению логотипов на экране http://www.seoteam.ru/web/ смотреть снизу. Исходное изображение всего 3 картинки будет.Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $40
ТЗ к whois скрипту: 1. Выбор зоны для проверки: ru/su/org/biz/net/info/com/все. Перед проверкой (по умолчанию стоят все зоны) 2. Большая форма ввода для проверки (от 100 строк) 3. Визуально результат должен отсортироваться по дате, месяцу, году ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $5
Сейчас на сайте 1 страница поиска взятая с википедии. Нужно сделать следующее... Пользователь, вводит запрос в форму. Открывается два фрейма (или предложите свой вариант). 1ый фрейм. таже форма + короткая ссылка на результат в википедииу + ссылка копировать ...Закрыт15 лет назад
Требуется дизайн упаковки (продукты питания). Полиграфисты класса шрифт+фотка, могут не писать. icq 202201 Вот так слабо? http://floomby.ru/content/kTbx5FBbkm/Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Нужна небольшая обработка Есть строчный список доменов разных зон. Кол-во зон N. Строки выглядят так link.biz,2/20/2009,AUC 12pm.org,2/20/2009,AUC email.com,2/20/2009,AUC mail.biz,2/20/2009,AUC 1simpledream.net,2/20/2009,AUC 21stc-pga.org,2/20/2009,AUC И.т.д Нужно этот список отфильтровать так, что бы получилось N файлов: Файл «biz.txt (Содержит только имена доменов, до точки) Файл «com.txt (Содержит только имена доменов, до ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Интересует _готовый_ скрипт который будет после ввода в поиск, выдавать список вакансий с популярных Job-овых сайтов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуются модераторы на форум. Оплата за созданную тему - 2 руб За сообщение – 50 коп Обязательное условие! Проживание в одном из городов Алтайского края, Кемеровская область. (вы должны быть в теме своего города) icq 202201Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад