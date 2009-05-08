delaf

Владимир Алферов delaf

 
42 годаРоссия/Барнаул
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

[email protected]

icq 202201, пишите в gtalk

  • Генератор логотипов из текста

    Задача. Написать генератор логотипов из текста (простой) ТЗ http://pastebin.com/raTzjtRD Интерфейс: Особо не нужен. Задача быстро указать путь для файла CSV, и запустить в обработку. Пусть даже bat-ник. Язык программирование: - Желательно под Linux ( Ruby, Phyton, Php+Ajax(безкрона), bash ) - или любой ...

    PHPLinuxAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощь в установке Flash баннера

    Есть баннер и его исходник, в данные момент он настроен/ссылается на "undefined" Нужно вшить в него урл, и прислать в формате swf + проконсультировать как настраивается ссылка у подобных типов баннеров (скриншот) Асек нет, стучитесь в джабер ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вывести часто используемые теги в Wordpress

    $5

    В вордпрессе есть плагин которые выводят облако тегов, с увеличением шрифта в зависимости от популярности тега. Нужно переделать скрипт, что бы он вывел только топ N популярных тегов (по маске) + и не обращался к базе ...

    PHPWordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт для наполнения собственного ucoz форума

    Для наполнения собственного ucoz форума требуется скрипт/парсер. Берется текстовый файлик. Который сожержит в каждой строке данные через разделитель: заголовок, заголовок2, текст Скрипту нужно брать построчно эти данные, от имена админа (т.е авторизируясь) и создавать темы на форуме ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа со строками в текстовом файле

    Кратко: Существует текстовый файл. 1 строка = 1 длинное предложение. строк много. Нужно обработать строки двумя функциями и записать результат в txt. Функция №1 Вытащить по заданному тегу ключевые слова из предложения. Функция №2 Разбить предложения по симовлам ",.:!? ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Правка функции "последний комментарий" Wordpress

    $5

    Вот тут есть рабочий пример данной функции. http://forum.maxsite.org/viewtopic.php?id=4988 Задача: 1. Выводить не последние сообщения со всего блога, а последние сообщения от всех постов _текущей_ категории (куда зашел пользователь) 2. Если в текущей категории нет сообщений, тогда ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт импорта информации на сайт

    $50

    Есть база в текстовом виде: 1) file1.txt - fileN.txt название заголовка| комментарий 1 | Комментарий 2 | Комментарий N и файл с Именами Пользователей. 2) file-name.ru Ivanov, Petov, Sidorov Необходим скрипт для импорта этого материала на мой сайта, работающий по крону Язык ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется наполнить до 100 страниц

    $20

    Страницы - контакты компаний. Наполнение: Заголовок: Название организации, город; текст: перечень моделей продукции (обычно до 10-15 шт, повторяются), контактные данные; теги: наз.орг, модели, город Без картинок, cms - wordpress 0,2 за страницу

    WordPress
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен хороший техдизайн!

    Необходимо создать подобный рисунок, размеры блока подобные. http://s3.amazonaws.com/floomby/9_1_2009/0OZpwevXu0OQN6SDmuGQ.png Жду вашу цену и срок выполнения. Оплата по схеме 20+30+50% update: Ребятки вот такие примеры это слабо http://s3.amazonaws.com/floomby/9_1_2009/RdjfQtlPkCNg87OvNp27w.png необходим качественный техдизайн!

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер на флеше

    $5

    Нужен не сложный баннер, типо того что счас мигает в футере на веблансере. В гифе отрисован образец, придумывать ничего не нужно, нужна именно анимация флешевая. 5$. Сегодня. icq 202201 [email protected]

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Появляющиеся логотипы (на флеше)

    $5

    Требуется подобный эффект (или похожий) по появлению логотипов на экране http://www.seoteam.ru/web/ смотреть снизу. Исходное изображение всего 3 картинки будет.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Whois скрипт

    $40

    ТЗ к whois скрипту: 1. Выбор зоны для проверки: ru/su/org/biz/net/info/com/все. Перед проверкой (по умолчанию стоят все зоны) 2. Большая форма ввода для проверки (от 100 строк) 3. Визуально результат должен отсортироваться по дате, месяцу, году ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Короткие ссылки для сайта

    $5

    Сейчас на сайте 1 страница поиска взятая с википедии. Нужно сделать следующее... Пользователь, вводит запрос в форму. Открывается два фрейма (или предложите свой вариант). 1ый фрейм. таже форма + короткая ссылка на результат в википедииу + ссылка копировать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Отсортировать список

    $10

    Нужна небольшая обработка Есть строчный список доменов разных зон. Кол-во зон N. Строки выглядят так link.biz,2/20/2009,AUC 12pm.org,2/20/2009,AUC email.com,2/20/2009,AUC mail.biz,2/20/2009,AUC 1simpledream.net,2/20/2009,AUC 21stc-pga.org,2/20/2009,AUC И.т.д Нужно этот список отфильтровать так, что бы получилось N файлов: Файл «biz.txt (Содержит только имена доменов, до точки) Файл «com.txt (Содержит только имена доменов, до ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуются модераторы на форум городской тематики

    $100

    Требуются модераторы на форум. Оплата за созданную тему - 2 руб За сообщение – 50 коп Обязательное условие! Проживание в одном из городов Алтайского края, Кемеровская область. (вы должны быть в теме своего города) icq 202201

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DEH
31 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Подбор слова из 4 символов
Спасибо!
Спасибо, работа выполнена хорошо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
korooleg
Олег 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
14 лет назад
Работа со строками в текстовом файле
Четко поставленная задача. Своевременная и полная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично справился с работой, скрипт заработал как надо с первого раза. (а это редко) Рекомендую!
Ответный отзыв
free-lancer-08
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Требуется наполнить до 100 страниц
Приятно работать с ответственным заказчиком: чёткое ТЗ, всегда на связи, когда возникали текущие вопросы, моментальная оплата - чего ещё желать? Рекомендую всем!
Отличная работа. Без заморочек, четко выполнил наполнение по ТЗ в обговоренный срок. Рекомендую.
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GreyClown
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Баннер на флеше
Материал предоставил, сам все рассказал что и как должно быть, мне оставалось только повторить. Не успел моргнуть и глазом, как деньги уже поступили на счет. Приятно было работать, готов к дальнейшему сотрудничеству и рекомендую всем остальным.
Спасибо, работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
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Aloran
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Появляющиеся логотипы (на флеше)
Очень быстро сработались с Владимиром. Оплатил работу быстро, даже раньше чем она была полностью готова. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Спасибо, работа выполнена сразу и четко указанные сроки. Рекомендую.
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