Aloran

Степан Aloran

 
42 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Разработка приложений на Flash (AS2, AS3), баннеры

Портфолио

Отзывы заказчиков

delaf
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Появляющиеся логотипы (на флеше)
Спасибо, работа выполнена сразу и четко указанные сроки. Рекомендую.
Очень быстро сработались с Владимиром. Оплатил работу быстро, даже раньше чем она была полностью готова. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
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1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Нужно поменять 2 фоновые картинки и элементы в swf
Всё грамотно выполнил, за что и спасибо! Приятно работать с таким специалистом.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
skamenev
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Баннер 728х90
Степан сделал большего всего вариантов и проявил максимальные старания, чтобы выдать нужный мне результат. И попал в число победителей конкурса.
Очень приятно было работать с Сергеем. Работу оплатил моментально. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество
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Vladun
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Flash баннер для event агентства
Отлично поработали со Степаном. Хочу порекомендовать в качестве работника, так как: - полное понимание поставленной задачи; - практически всегда в on-line; - очень оперативная реакция на внесение окончательных правок в баннер; И я получил довольно быстро качественный баннер, который был легко утвержден заказчицей.
Очень понравилось работать с Владом по нескольким причинам: 1) Очень подробное ТЗ. 2) После того как выбрал мой эскиз, сделал предоплату. 3) Поскольку это был мой первый проект, как фрилансера, помог мне в мелких нюансах Всем рекомендую. Очень хороший и человечный заказчик!!!
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