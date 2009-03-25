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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
16 лет назад
Спасибо, работа выполнена сразу и четко указанные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень быстро сработались с Владимиром. Оплатил работу быстро, даже раньше чем она была полностью готова. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
$5
10 баллов
16 лет назад
Всё грамотно выполнил, за что и спасибо! Приятно работать с таким специалистом.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Оплата в срок. Всем рекомендую!!!
$5
10 баллов
16 лет назад
Степан сделал большего всего вариантов и проявил максимальные старания, чтобы выдать нужный мне результат. И попал в число победителей конкурса.
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Сергеем. Работу оплатил моментально. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество
$10
10 баллов
16 лет назад
Отлично поработали со Степаном. Хочу порекомендовать в качестве работника, так как: - полное понимание поставленной задачи; - практически всегда в on-line; - очень оперативная реакция на внесение окончательных правок в баннер; И я получил довольно быстро качественный баннер, который был легко утвержден заказчицей.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Владом по нескольким причинам: 1) Очень подробное ТЗ. 2) После того как выбрал мой эскиз, сделал предоплату. 3) Поскольку это был мой первый проект, как фрилансера, помог мне в мелких нюансах Всем рекомендую. Очень хороший и человечный заказчик!!!