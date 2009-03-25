Очень понравилось работать с Владом по нескольким причинам: 1) Очень подробное ТЗ. 2) После того как выбрал мой эскиз, сделал предоплату. 3) Поскольку это был мой первый проект, как фрилансера, помог мне в мелких нюансах Всем рекомендую. Очень хороший и человечный заказчик!!!