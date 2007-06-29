Доброго времени суток! Требуется разработка логотипа для бизнес сайта "Финансовое дело" ("Финдело"). Лого может быть в любой цветовой гамме, в любом стиле. Главное, действительно, хорошая и творческая работа в рамках указанного бюджета. ...
Необходимо придумать шапку сайта
Сайту книготорговой сети нужно придумать шапку. Логотип имеется
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки71 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $20
Требуется набросок логотипа (идея) для строительной компании. Основной вид дейятельности: черепица, профнастил, кровля. Наброски высылать сюда [email protected] 20$ – за идею 1$ за участие (если понравится)Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт17 лет назад
Доброго времени суток! Есть готовый логотип в psd, 1) необходимо отрисовать в векторе 2) подправить две буквы лого 3) ч/б вариант. Ваша цена и сроки. стучите 364432263 ?Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать логотип малой строительной компанииЛоготипы и Знаки84 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен красивый и качественный логотип для сайта поиска работи для строителей builderjob.co.uk за приемлемую цену. Оплата через Webmoney или PayPal.Логотипы и Знаки71 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужен качественный логотип. Оставлять предложения с icq.Логотипы и Знаки78 заявокЗакрыт17 лет назад
- $8
Нужно сделать логотип для http://fifaxa.com вместо FifaXa.com - Всё о футболе. Нужно сделать что-нибудь на фтубольную тему и чтобы вписывалось в общий дизайн. Так же и для http://fifaxa.com/forum ту же шапку\логотипЛоготипы и Знаки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $200
Эмблема должна быть исполнена и гармонично выглядеть в черно-белом и цветном вариантах. -= ВАЖНО!!! Пропорции сторон 1:1 ВАЖНО!!! =- форма любая. База расположена здесь: http://map.fishing.su/place_detail.php?id=35 Возможные сюжеты ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $45
Нужен лого для Honda Civic клуба. (ua) www.civic-club.com.ua лого дожно быть простым, с расчётом под порезку из пленки для наклейки на кузов. реальный размер приблизительно 10х15см. вот ...Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется логотип для Интернет-казино Рулетка http://ryletka.ru Просто надпись с "фишкой" автора. Будет использован на главном баннере в шапке. Возможно патентование... всё зависит от результата. "Фишка" - это личное дело автора. Даю гарантию неиспользования полученных ...Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт17 лет назад