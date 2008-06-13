Разработка логотипа

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Завершен69 заявок807 просмотров

Нужно разработать логотип для Web-студии. Жду Ваши цены и портфолио.

17 лет назад
dnvs
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

diroll
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$50
Сделал быстро и качественно. Очень довольны работой.
Хороший заказчик. Все понятно объяснил, оплату произвел мгновенно. Приятно работать с хорошими людьми. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

diroll
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17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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