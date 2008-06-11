Разработать логотип

$640
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок857 просмотров

Необходимо разработать логотип название организации и описание в приложениее. На старый логотип просьба не смотреть а предложить свои варианты.

Бюджет 15 000р.

17 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slick
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$600
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Уместные замечания. Оплата точно в срок. Рекомендую всем для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

slick
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
17 лет назад