Нужен человек (люди) которые могут лично контактировать в Киеве. Заказ на: логотип, фир. стиль, полиграфию. Желательно с опытом пре-пресса. Цена - лого - до 100, буклет (А4, 2 изгиба) - 100 у.е. По деньгам - ...
Алмаз-логотип
Конкурс на создание логотипа на сайт almaz-invest.com
Победителю 10wmz
присылать на [email protected]
Заявки фрилансеров
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