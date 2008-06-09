Нужен логотип для проэкта Getero. Проэкт музыкальный. Стиль - психоделический.
Сделать шапку для сайта мобильной тематики
Надо сделать шапку для сайта мобильной тематики, цена договорная
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно разработать логотип для Web-студии. Жду Ваши цены и портфолио.Завершен17 лет назад
- $640
Необходимо разработать логотип название организации и описание в приложениее. На старый логотип просьба не смотреть а предложить свои варианты. Бюджет 15 000р.Завершен17 лет назад
- $10
Конкурс на создание логотипа на сайт almaz-invest.com Победителю 10wmz присылать на [email protected]Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен человек (люди) которые могут лично контактировать в Киеве. Заказ на: логотип, фир. стиль, полиграфию. Желательно с опытом пре-пресса. Цена - лого - до 100, буклет (А4, 2 изгиба) - 100 у.е. По деньгам - ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $350
РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА ДЛЯ ООО"РОСА"Закрыт17 лет назад
ОкнагоризонтЗавершен17 лет назад
Имеются 6 логотипов в формате .jpg. Необходимо изменить цвета элементов логотипов и перевести все в формат .psd. Сам дизайн остается без изменений. Прошу направлять Ваши предложения относительно цены и сроков.Завершен17 лет назад
- $50
Сайту книготорговой сети нужно придумать шапку. Логотип имеетсяЛоготипы и Знаки49 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Требуется разработка логотипа для бизнес сайта "Финансовое дело" ("Финдело"). Лого может быть в любой цветовой гамме, в любом стиле. Главное, действительно, хорошая и творческая работа в рамках указанного бюджета. ...Логотипы и Знаки71 заявкаЗакрыт17 лет назад