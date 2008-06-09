Сделать шапку для сайта мобильной тематики

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Завершен34 заявки457 просмотров

Надо сделать шапку для сайта мобильной тематики, цена договорная

17 лет назад
Itareo
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry2291
Дмитрий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Быстро сделал красивую шапку, как договаривались. Никаких проблем в исполнении заказа и в общении небыло. Рекомендую!
Хороший заказчик! Знает что хочет! Четко формулирует заказ! Оплата без проблем!

Заявки фрилансеров

dmitry2291
Дмитрий 
33 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад