Необходимо разработать логотип, для примера необходимо будет предоставить 4-5 вариантов!

Автосервис "Трансматик" СТО ! Занимаются ремонтом коробок передач!!! Определенный вид деятельности это ремонт коробок передач !!! Предпочтения к цвету :Стальное, черное, красное... Строгие цвета короче) Возможен вариант что в лого будет присутствывать или машина, или же коробка передач) ну это как вариант... И как можно красивей!:-) Оплата после утверждения логотипа !