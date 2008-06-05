Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт58 заявок927 просмотров

Необходимо разработать логотип, для примера необходимо будет предоставить 4-5 вариантов!

Автосервис "Трансматик" СТО ! Занимаются ремонтом коробок передач!!! Определенный вид деятельности это ремонт коробок передач !!! Предпочтения к цвету :Стальное, черное, красное... Строгие цвета короче) Возможен вариант что в лого будет присутствывать или машина, или же коробка передач) ну это как вариант... И как можно красивей!:-) Оплата после утверждения логотипа !

17 лет назад
caH4ec
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров