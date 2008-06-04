Логотип для автомобильной компании

$149
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт125 заявок1639 просмотров

Нужен логотип для компании занимающийся продажей грузовой техники Китайских производителей. Название Восток-Драйв. Желательно использовать оранжевый цвет. Написание должно быть англ. букв. Vostok Drive.

17 лет назад
xander21
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$149

Заявки фрилансеров

JRF
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад