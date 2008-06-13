Нужен простой, но со вкусом логитип для сайта.

Логотип должен состоять из слова TRIUMPHUS и сверху или снизу какой либо небольшой значок ( ориенторовочно что то из из истории Рима ( лавровый венок, двуглавый орел и т.д.)). Рассмотрим и ваши предложения.

Логотип нужен желательно в строгих тонах, без фона, тоесть чтобы его можно было при необходимости поставить поверх какого-либо изображени.