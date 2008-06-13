Логитип для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок647 просмотров

Нужен простой, но со вкусом логитип для сайта.

Логотип должен состоять из слова TRIUMPHUS и сверху или снизу какой либо небольшой значок ( ориенторовочно что то из из истории Рима ( лавровый венок, двуглавый орел и т.д.)). Рассмотрим и ваши предложения.

Логотип нужен желательно в строгих тонах, без фона, тоесть чтобы его можно было при необходимости поставить поверх какого-либо изображени.

17 лет назад
Rurik5
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$20
1 день
Валерий отлично справился с поставленной задачей! Я получил качественный логотип! Рекомендую всем. Готов и дальше сотрудничать с Валерием.
Отличный заказчик. Четко знает что хочет. Грамотно ставит задачу. Моментально перечисляет гонорар. Приятно работать. Рекомендую всем. Готов и дальше сотрудничать с Андреем.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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