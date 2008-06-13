Нарисовать шапку для сайта

Необходима небольшая шапка для сайта, тематика игровая, по срокам сегодня или завтра. Ширина 900 высота не более 90. Чего то сверх уникального ненадо, на шапке просто должно быть написано красивым шрифтом название сайта, и его направленность. Шапки которые понравились в приложении