Нужен логотип для компании занимающийся продажей грузовой техники Китайских производителей. Название Восток-Драйв. Желательно использовать оранжевый цвет. Написание должно быть англ. букв. Vostok Drive.
Сделать favicon
Необходимо сделать favicon для сайта http://pronokia.by
Стильный, легкий, выделяющийся и запоминающийся:)
Требования по размеру и типу - стандартные:)
16*16 .ico на прозрачном фоне
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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