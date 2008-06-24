Нужен логотип для компании занимающийся продажей грузовой техники Китайских производителей. Название Восток-Драйв. Желательно использовать оранжевый цвет. Написание должно быть англ. букв. Vostok Drive.
Разработка логотипа
Необходимо разработать логотип для клуба подводной охоты и дайвинга "СОМиК".
Организация занимается розничной торговлей и прокатом снаряжения, товаров для подводной охоты и дайвинга, дайв-турами, организацией подводной охоты.
В лого должен присутствовать рисунок сома, можно схематично, но узнаваемо нарисовать рыбу (только сом).
Цвета ближе к морским.
Сроки - 2-3 дня.
Наброски логотипов можно присылать на адрес: Ldimir[dog]gmail.com
Хороший набросок может решить исход тендера.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Похожие заказы
- $149Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $250
Нужен лого для компании под названием "Трубочисты". Приглашаются все желающие.Логотипы и Знаки74 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Необходимо сделать favicon для сайта http://pronokia.by Стильный, легкий, выделяющийся и запоминающийся:) Требования по размеру и типу - стандартные:) 16*16 .ico на прозрачном фонеЗавершен17 лет назад
- $25
Срочно на завтра нужен логотип для компании по продаже аквариумов....есть зарисовка заказчиков, нужно перерисовать красиво и качественно. цвет зарисовки во внимание не брать :-)Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $25
Нужен простой, но со вкусом логитип для сайта. Логотип должен состоять из слова TRIUMPHUS и сверху или снизу какой либо небольшой значок ( ориенторовочно что то из из истории Рима ( лавровый венок, двуглавый ...Завершен17 лет назад
- $50
ППРОЕКТ ПРИОСТАНОВЛЕН ДО УТОЧНЕНИЯ ТЗ. Нужен логотип для конторы по продаже сейфов. Бюджет минимальный.Логотипы и Знаки96 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип, для примера необходимо будет предоставить 4-5 вариантов! Автосервис "Трансматик" СТО ! Занимаются ремонтом коробок передач!!! Определенный вид деятельности это ремонт коробок передач !!! Предпочтения к цвету :Стальное, черное, красное... ...Логотипы и Знаки58 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Шапку надо нарисовать для сайта-варезника под стиль основной темы: http://mypl.ru Собственно вместо http://mypl.ru/templates/Jordan/images/logo.jpg надо какой либо логотипчик, с надписью mypl.ru и с изображением CD диска, винчестера, компьютера - полет фантазии. ...Закрыт17 лет назад
Надо сделать шапку для сайта мобильной тематики, цена договорнаяЗавершен17 лет назад
- $50
Нужен логотип для проэкта Getero. Проэкт музыкальный. Стиль - психоделический.Завершен17 лет назад