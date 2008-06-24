Разработка логотипа

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок931 просмотр

Необходимо разработать логотип для клуба подводной охоты и дайвинга "СОМиК".

Организация занимается розничной торговлей и прокатом снаряжения, товаров для подводной охоты и дайвинга, дайв-турами, организацией подводной охоты.

В лого должен присутствовать рисунок сома, можно схематично, но узнаваемо нарисовать рыбу (только сом).

Цвета ближе к морским.

Сроки - 2-3 дня.

Наброски логотипов можно присылать на адрес: Ldimir[dog]gmail.com

Хороший набросок может решить исход тендера.

17 лет назад
dimir
44 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sigman
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$80
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень доволен сотрудничеством. Человек точно знает чего он хочет, грамотно ставит задачу. Работать с ним - одно удовольствие! Никаких проволочек и проблем с оплатой не было. Буду рад сотрудничеству с Юрием в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

sigman
51 год
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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