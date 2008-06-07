Разработка логотипа для косметической продукции

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт21 заявка554 просмотра
#1$

Компания предлагает разработать логотип/торговой марки для 100% натуральной косметической продукции на основе трав и масел.

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17 лет назад
AMRITA
Вера 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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