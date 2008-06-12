Разработка логотипа для косметической продукции

Компания предлагает разработать логотип/торговой марки для 100% натуральной косметической продукции на основе трав и масел.

Название: Bliss Gressy

1) Логотип / торговая марка должна быть адаптирована для печати на: визитках; банках, флаконах (1000мл; 500мл; 250мл; 200мл; 150мл; 100мл; 50мл; 25мл; 12мл; 5мл), буклетах.

2) Присутствие цветов не более 2-3, можно ч/б вариант(рассмотрим разные).

3) Впоследствии эта косметика будет представлена разными линиями: на основе кокосового масла, средства для волос, Алое-Вера, детская косметика, Спа, и т.д.

По поводу того, что хотелось бы видеть на логотипе - возможно,

какое-то растение, цветок, хотя это совершенно не обязательно.

Сумма 50 USD (не выше), оплата по результату.