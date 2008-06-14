Разработка логотипа

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Закрыт64 заявки648 просмотров

Название компании: Трилайн (eng: Triline)

Область деятельности: IT, коммуникации, разработка

Разработать варианты для русского и английского написания. Логотип должен нормально выглядеть при печати.

Конечный результат представить в виде файла в формате SVG.

Приоритеты - профессионализм, качество.

Компиляции из различных клипартов не предлагать.

17 лет назад
voidlizard
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

enterman
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

enterman
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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