Логотип портала по продаже бизнеса

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Закрыт61 заявка659 просмотров

Проект называется ДелоЮг портал пока в тестовом режиме с временным дизайном www.deloyug.ru. Сама группа компаний "Эксперт", занимается консалтингом: бизнес-планирование, маркетинг, оценка и прочие работы. Сроки 1-1,5 месяца. Бюджет оговаривается при наличии качественного подхода к этому не простому делу. Жду предложений [email protected]. Сразу киньте ссылку на портфолио. Географически находимся в Краснодаре, Новороссийск, Сочи. Оплата после договорённости любым удобным способом.

Хочется ещё добавить. Что нужны локоничная работа. Без фонов, мелких деталей, плюс к этому логотип должен быть узнаваем и красив не только в цветном, но и в монохромном исполнении в отчётах, визитках, буклетах и и прочем

17 лет назад
modest666
Дмитрий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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