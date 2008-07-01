Необходима разработка логотипа "РусОлимпСтрой" (поставка стройматериалов). Ваши предложения. В дальнейшем - дизайн визиток, сайт-визитка.
Разработать логотип (№002)
Логотип для инвестиционной компании. Цвета красные название пришлю после выбора исполнителя. Есть уже готовый логотип который будет меняться на новый.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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