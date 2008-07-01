Разработать логотип (№002)

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок291 просмотр

Логотип для инвестиционной компании. Цвета красные название пришлю после выбора исполнителя. Есть уже готовый логотип который будет меняться на новый.

17 лет назад
romanp
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

slick
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
17 лет назад
$300
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Второй раз сотрудничаем. Все отлично.

Заявки фрилансеров

slick
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
17 лет назад

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