Создание логотипа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт67 заявок744 просмотра

Необходима разработка логотипа "РусОлимпСтрой" (поставка стройматериалов). Ваши предложения.

В дальнейшем - дизайн визиток, сайт-визитка.

17 лет назад
RusOlimpStroy
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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