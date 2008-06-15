Создание логотипа

Здравсвуйте! Вот есть в растре такая картинка: http://molodoi.yaroslavl.ru/tmp.gif Нужно сделать с соблюдением всех пропорций (как на исходной картинке (кривизна линий, относительная тольщина, цвет и т.п. 1:1 (размер разумеется ...