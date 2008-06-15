Сетевой компании по размищению рекламы "studio-d" нужен логотип! Возможна в дольнейшем и разработка фирменого стиля!
Создание логотипа
Необходима разработка логотипа "РусОлимпСтрой" (поставка стройматериалов). Ваши предложения.
В дальнейшем - дизайн визиток, сайт-визитка.
Заявки фрилансеров
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