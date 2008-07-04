Разработка логотипа для it компании

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Конкурс на разработку логотипа для компании, представляющая услуги в сфере it, точнее небольшой сетевой интегратор(сервера, сети, erm, crm решения, безопасность, аудит, консалтинг)

Слоган 1: Информационные технологии в жизнь

Слоган 2: Информационные технологии в бизнес

Подписи для лого как вариант network solutions или telecommunications for ever или свое.

Вы делайте набросок. Мы выбираем то что нам понравилось и оплачиваем работу.

Оплата после договоренности, любым удобным способом.

Логотип должен быть узнаваем и красив не только в цветном, но и в монохромном исполнении в отчётах, визитках, буклетах .

Название компании в личку.

Оплата 100 долларов, возможно больше если лого очень понравиться.

Небольшая правка: Слоганы в лого можно не использовать!!!

!!!Победитель, будет объявлен в понедельник 30 июня.!!!