Разработка логотипа для it компании

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок2675 просмотров
#1$

Конкурс на разработку логотипа для компании, представляющая услуги в сфере it, точнее небольшой сетевой интегратор(сервера, сети, erm, crm решения, безопасность, аудит, консалтинг)

Слоган 1: Информационные технологии в жизнь

Слоган 2: Информационные технологии в бизнес

Подписи для лого как вариант network solutions или telecommunications for ever или свое.

Вы делайте набросок. Мы выбираем то что нам понравилось и оплачиваем работу.

Оплата после договоренности, любым удобным способом.

Логотип должен быть узнаваем и красив не только в цветном, но и в монохромном исполнении в отчётах, визитках, буклетах .

Название компании в личку.

Оплата 100 долларов, возможно больше если лого очень понравиться.

Небольшая правка: Слоганы в лого можно не использовать!!!

!!!Победитель, будет объявлен в понедельник 30 июня.!!!

17 лет назад
0605
Дима 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

greendark
Григорий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
17 лет назад
Отличная работа. Долго ждал в конкурсе, когда же появиться человек который нарисует логотип на который только стоит посмотреть и все... Сделал все в сроки как и обещал. Рекомендую за профессионализм и ответственность. С уважением Дамир.
Хороший человек и отличный заказчик, с оплатой незаставил ждать, рекомендую.Буду рад дальнейшему сотрудничеству. С Уважением Григорий.

Заявки фрилансеров

greendark
Григорий 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
17 лет назад

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