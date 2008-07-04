Оперативно нужен логотип для интернет-путеводителя.Стучитесь в асю.
Разработка логотипа для it компании
Конкурс на разработку логотипа для компании, представляющая услуги в сфере it, точнее небольшой сетевой интегратор(сервера, сети, erm, crm решения, безопасность, аудит, консалтинг)
Слоган 1: Информационные технологии в жизнь
Слоган 2: Информационные технологии в бизнес
Подписи для лого как вариант network solutions или telecommunications for ever или свое.
Вы делайте набросок. Мы выбираем то что нам понравилось и оплачиваем работу.
Оплата после договоренности, любым удобным способом.
Логотип должен быть узнаваем и красив не только в цветном, но и в монохромном исполнении в отчётах, визитках, буклетах .
Название компании в личку.
Оплата 100 долларов, возможно больше если лого очень понравиться.
Небольшая правка: Слоганы в лого можно не использовать!!!
!!!Победитель, будет объявлен в понедельник 30 июня.!!!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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