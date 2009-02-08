Персональный Проект для Broks Oksana (designerka)

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :) Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь ...
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Вензель на православную тематику "А+Ю"
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