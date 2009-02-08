Персональный Проект для Broks Oksana (designerka)

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка92 просмотра
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Вензель на православную тематику "А+Ю"

15 лет назад
BrezeNT
70 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
designerka
Оксана 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$5
3 дня
Оксана достойна, что бы для неё создавались персональные Проекты. Скорость работы, Изменение деталей, Схватывание сути запроса - всё на 10 баллов.
C Константином приятно и легко работать.
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