Привести логотип к божескому виду

Есть логотип в формате CDR.

Нужно привести его к божескому виду для публикации на сайте.

Сайт http://prk-auto.ru/. Т.е. сделать так, чтобы он там смотрелся "в тему".

Ну и в веб-формат привести. JPEG либо PNG.

Главное: всё сделать быстро.

Т.е. не "пару дней", а до вечера.

Исполнитель будет выбран через пару часов путём сравнения портфолио и цен.

Поэтому крупным студиям с завышенными ценами ловить тут нечего. Спасибо.