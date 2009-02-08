Привести логотип к божескому виду

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен43 заявки654 просмотра
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Есть логотип в формате CDR.

Нужно привести его к божескому виду для публикации на сайте.

Сайт http://prk-auto.ru/. Т.е. сделать так, чтобы он там смотрелся "в тему".

Ну и в веб-формат привести. JPEG либо PNG.

Главное: всё сделать быстро.

Т.е. не "пару дней", а до вечера.

Исполнитель будет выбран через пару часов путём сравнения портфолио и цен.

Поэтому крупным студиям с завышенными ценами ловить тут нечего. Спасибо.

15 лет назад
war3x
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$15
1 день
Очень быстро. Очень качественно. Очень редко остаюсь доволен фрилансерами на Weblencer. Сегодняшнее исключение очень порадовало.
Владислав порадовал молниеносной оплатой! Что очень редко встречается с заказчиками. *************************************** Рекомендую ВСЕМ! Готов к дальнейшему сотрудничеству!!!! ***************************************
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