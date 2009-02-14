Логотип (надпись) для сайта

Сайт по адресу okak.ru, посвящен занимательным фактам из всех областей жизни. Текущий шаблон скорее всего и останется на длительное время. Под него нужна надпись "О, как!"

Я наткнулся на логотип токийского метро (прилагаю) и мне показалось хорошей идеей именно так и оформить название сайта: белые символы в таких голубых квадратиках. Стиль шрифта совсем не обязательно копировать с этого логотипа.

Возможно будет иметь смысл:

1. Разместить на одном квадрате "О" вместе с запятой и "к" вместе с "!".

2. Делать не квадраты, а стоящие прямоугольники, так как тут много вытянутых вверх символов.

Но это на усмотрение художника.

В итоге нужны будут исходники в фотошопе, чтобы мы могли потом сами, не бегая за художником, внести модификации - цвет, размер, шрифт.

Концепцию не навязываю. Если кто-то считает, что лучше подойдет другая - предлагайте.

Заявки на емейл и в личку рассматривать не будем.