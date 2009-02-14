Логотип (надпись) для сайта

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :) Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт по адресу okak.ru, посвящен занимательным фактам из всех областей жизни. Текущий шаблон скорее всего и останется на длительное время. Под него нужна надпись "О, как!"
Я наткнулся на логотип токийского метро (прилагаю) и мне показалось хорошей идеей именно так и оформить название сайта: белые символы в таких голубых квадратиках. Стиль шрифта совсем не обязательно копировать с этого логотипа.
Возможно будет иметь смысл:
1. Разместить на одном квадрате "О" вместе с запятой и "к" вместе с "!".
2. Делать не квадраты, а стоящие прямоугольники, так как тут много вытянутых вверх символов.
Но это на усмотрение художника.
В итоге нужны будут исходники в фотошопе, чтобы мы могли потом сами, не бегая за художником, внести модификации - цвет, размер, шрифт.
Концепцию не навязываю. Если кто-то считает, что лучше подойдет другая - предлагайте.
Заявки на емейл и в личку рассматривать не будем.
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