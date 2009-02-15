Часть работ находится на:
дизайн сайта от $550
Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, Fireworks, Dreamweaver,3ds Max,
Axure RP Pro (UI/AI), xHTML/CSS
Огромный опыт работы:
работаю с заказчиками из США,ОАЭ, Канады, России, Армении, Белоруссии, Великобритании, Индии, Чехии, Польши, Румынии, Германии
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
15 лет назад
Дмитрий выполнил все как надо и в оговоренный срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Грамотно ставит задачу. Работать одно удовольствие.