dimkant

Дмитрий dimkant

 
42 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Часть работ находится на:

www.trubnikoff.org

дизайн сайта от $550

Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, Fireworks, Dreamweaver,3ds Max,

Axure RP Pro (UI/AI), xHTML/CSS

Огромный опыт работы:

работаю с заказчиками из США,ОАЭ, Канады, России, Армении, Белоруссии, Великобритании, Индии, Чехии, Польши, Румынии, Германии

Дизайн сайтаCSSFlashInDesignIllustrator3ds MaxPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
kozavr
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
67 отзывов(-1)
$10
10 баллов
15 лет назад
Логотип (надпись) для сайта
Дмитрий выполнил все как надо и в оговоренный срок. Рекомендую.
Хороший заказчик. Грамотно ставит задачу. Работать одно удовольствие.
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