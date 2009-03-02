Нужен логотип для сайта о психиатрии

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен48 заявок2077 просмотров
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#1$

Приветствую достойное собрание профессионалов!

На днях мной был запущен новый проект, посвящённый моей професстиональной деятельности - психиатрии. По этому поводу мне захотелось заиметь запоминающийся логотип для сайта. Увы, я сам ни разу не художник, поэтому обращаюсь к вам.

Название сайта - "вДефекте", почему такое - долго объяснять, да и смысла нет. Исполнитель в любом случае должен иметь хоть какие-то базовые знания о медицине и представлять специфику психиатрической службы, иначе ничего толкового не выйдет.

Надеюсь всё же, что среди вас найдутся достойные энтузиасты! :)

Могу добавить, что общая цветовая схема голубовато-белая, а также что полученным рисунком планируется заменить стандартный хедер одного из щаблонов под WordPress размерами 902х262 пикселя. Т.е. по сути требуется шапка для сайта целиком с логотипом на ней.

Надеюсь, что подробно описал всё! Будут вопросы - задавайте!

========= ВНИМАНИЕ!!! ======================

УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ! ТОЛЬКО ЧТО Я ПОЛУЧИЛ СООБЩЕНИЕ ОТ ОДНОГО ИЗ ВАС (НЕ СТАНУ НАЗЫВАТЬ ИМЯ) С УПРЁКОМ В НАМЕРЕНИИ УКРАСТЬ ЛУЧШУЮ РАБОТУ И НЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕЁ ДЕНЬГИ

УВЫ, ЛЮДИ ЧАСТО СУДЯТ ДРУГИХ ПО СОБСТВЕННЫМ МЕРКАМ

ПОНИМАЮ, ЧЕМ БЫЛ ВЫЗВАН ТАКОЙ ВПЛЕСК ВОЗМУЩЕНИЯ - Я ТЕСТИРОВАЛ ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЛОГОТИПОВ НА САЙТЕ, И КТО-ТО ЭТО ЗАМЕТИЛ

МОЙ ОТВЕТ: Я УБРАЛ ЛОГОТИП С САЙТА + СООБЩАЮ, ЧТО ВЫБРАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ЗАКАЗ НА РАЗРАБОТКУ ПОЛНОГО ДИЗАЙНА САЙТА (ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ЛОГОТИПА, РАЗУМЕЕТСЯ)

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ! ПОКА СДЕЛАТЬ ВЫБОР ИЗ ВАШИХ РАБОТ ОЧЕНЬ ТРУДНО, И ЭТО ЛУЧШИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВАС КОМПЛИМЕНТ!

Логотип для сайта
15 лет назад
yorc
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
Бесподобно!.. весьма креативная и открытая контакту девушка, к тому же очень приятная в общении! уверен, сотрудничество на этом не закончится - спасибо Вам, Юлия!
Приятно и интересно было работать и общаться...
Заявки фрилансеров
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
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