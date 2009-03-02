Нужен логотип для сайта о психиатрии

Нужно разработать логотип для магазина, занимающегося продажей компьтеров, перефирии, серверов и т.п. Название компании "Информ-ПК" Пожелания к логотипу: цветовая схема красный синий и без экстремизма :) Небольшое дополнение! Для сравнения прикрепил логотип, который мы заказывали здесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую достойное собрание профессионалов!
На днях мной был запущен новый проект, посвящённый моей професстиональной деятельности - психиатрии. По этому поводу мне захотелось заиметь запоминающийся логотип для сайта. Увы, я сам ни разу не художник, поэтому обращаюсь к вам.
Название сайта - "вДефекте", почему такое - долго объяснять, да и смысла нет. Исполнитель в любом случае должен иметь хоть какие-то базовые знания о медицине и представлять специфику психиатрической службы, иначе ничего толкового не выйдет.
Надеюсь всё же, что среди вас найдутся достойные энтузиасты! :)
Могу добавить, что общая цветовая схема голубовато-белая, а также что полученным рисунком планируется заменить стандартный хедер одного из щаблонов под WordPress размерами 902х262 пикселя. Т.е. по сути требуется шапка для сайта целиком с логотипом на ней.
Надеюсь, что подробно описал всё! Будут вопросы - задавайте!
========= ВНИМАНИЕ!!! ======================
УВАЖАЕМЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ! ТОЛЬКО ЧТО Я ПОЛУЧИЛ СООБЩЕНИЕ ОТ ОДНОГО ИЗ ВАС (НЕ СТАНУ НАЗЫВАТЬ ИМЯ) С УПРЁКОМ В НАМЕРЕНИИ УКРАСТЬ ЛУЧШУЮ РАБОТУ И НЕ ЗАПЛАТИТЬ ЗА НЕЁ ДЕНЬГИ
УВЫ, ЛЮДИ ЧАСТО СУДЯТ ДРУГИХ ПО СОБСТВЕННЫМ МЕРКАМ
ПОНИМАЮ, ЧЕМ БЫЛ ВЫЗВАН ТАКОЙ ВПЛЕСК ВОЗМУЩЕНИЯ - Я ТЕСТИРОВАЛ ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЛОГОТИПОВ НА САЙТЕ, И КТО-ТО ЭТО ЗАМЕТИЛ
МОЙ ОТВЕТ: Я УБРАЛ ЛОГОТИП С САЙТА + СООБЩАЮ, ЧТО ВЫБРАННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ЗАКАЗ НА РАЗРАБОТКУ ПОЛНОГО ДИЗАЙНА САЙТА (ПОСЛЕ ОПЛАТЫ ЛОГОТИПА, РАЗУМЕЕТСЯ)
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ! ПОКА СДЕЛАТЬ ВЫБОР ИЗ ВАШИХ РАБОТ ОЧЕНЬ ТРУДНО, И ЭТО ЛУЧШИЙ ДЛЯ ВСЕХ ВАС КОМПЛИМЕНТ!
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