Лого для рэп-исполнителя

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки1153 просмотра
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#1$

Нужно сделать лого для рэп-исполнителя. Его псевдоним - МАКО. Нужно придумать крутое лого.

На что надо опираться имеется в приложении...

Бюджет не велик...

15 лет назад
zorin
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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Нет заявок фрилансеров
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