Требуется разработать логотип для проекта

для реалити-тренинга "На свободу"

http://na-svobodu.ru/

Лого должен быть ярким, но без кича.

Возможно, что-то схожее с тем, что сейчас. Пальмы, чайки... чтоб была ассоциация с финансовой свободой прямая.

В лого обязательно должна быть надпись - Реалити-тренинг НА СВОБОДУ

И должно быть два варианта - с УТП и без.

УТП: Гарантированная свобода от офисного рабства и миллион в придачу

Жду ваших предложений по срокам и цене.