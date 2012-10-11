Добрый день! Нужно разработать логотип и фирменный стиль для магазина мото и велотехники. Бюджет $150.
Сделать логотип сайта в стиле стимпанк
Хотелось бы получить простой и современный логотип в стиле Стимпанк.
Адрес сайта - w3talks.org
Слоган: "Интернетное поговорим"
Сейчас полноценно работает только группа вконтакте http://vk.com/w3talks
Описание:
Для программистов, чтобы отвлечься от программирования, послушать тщательно подобранную электронную музыку, посмотреть агит. плакаты и картинки с котейками (и не только), почитать интересные статьи, поиграть в популярные компьютерные игры.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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