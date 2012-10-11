Сделать логотип сайта в стиле стимпанк

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Завершен16 заявок277 просмотров

Хотелось бы получить простой и современный логотип в стиле Стимпанк.

Адрес сайта - w3talks.org

Слоган: "Интернетное поговорим"

Сейчас полноценно работает только группа вконтакте http://vk.com/w3talks

Описание:

Для программистов, чтобы отвлечься от программирования, послушать тщательно подобранную электронную музыку, посмотреть агит. плакаты и картинки с котейками (и не только), почитать интересные статьи, поиграть в популярные компьютерные игры.

Спасибо.

13 лет назад
creohan
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mssh
Макс 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Сделано быстро, качественно и креативно. Спасибо.
Очень приятно было работать с Андреем, интересное задание и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Mssh
Макс 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад