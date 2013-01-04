Логотипы
Логотип
Фирменный стиль
Инфографика
опыт более 2-х лет
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Комтек116 просмотров
- IDandy107 просмотров
- ЕвроМед130 просмотров
- Маленькая Гавань110 просмотров
- SellerMeller106 просмотров
- Photography109 просмотров
- Транспорт Сервис127 просмотров
- Smart up122 просмотра
- Рустех102 просмотра
- Без названия144 просмотра
- Без названия124 просмотра
- Work5141 просмотр
Отзывы заказчиков
$100
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип удался. Идеи дизайнера оказались более удачными, чем наша первоначальная задумка!
Ответный отзыв
было приятно посотрудничать, адекватные сроки и бюджет
$50
10 баллов
11 лет назад
Фирменный стиль получился исключительно хороший Рекомендую!
$100
10 баллов
11 лет назад
Благодарю за отличную работу. Все на высшем уровне.
Ответный отзыв
все нормально
$100
4 балла
11 лет назад
Ответный отзыв
было приятно посотрудничать, адекватные сроки и бюджет
Логотипы и Знаки
6 отзывов
от $50
нет рейтинга