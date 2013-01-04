Mssh

Макс Mssh

 
34 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Логотипы

Логотип

Фирменный стиль

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опыт более 2-х лет

http://akiro89.wix.com/iskradesign

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Отзывы заказчиков
vasili1986
Василий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 отзывов(-1)
$100
8 баллов
9 лет назад
Разработка логотипа.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Aeronet
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка логотипа для сайта/визиток
Логотип удался. Идеи дизайнера оказались более удачными, чем наша первоначальная задумка!
было приятно посотрудничать, адекватные сроки и бюджет
Ответный отзыв
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать конверт, папку и бланк на основе стиля
Фирменный стиль получился исключительно хороший Рекомендую!
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Ответный отзыв
Yana_L
Яна 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка двухцветного логотипа-дублера
Благодарю за отличную работу. Все на высшем уровне.
все нормально
Ответный отзыв
MrColins
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
4 балла
11 лет назад
Создание логотипа для интернет-газеты
Ok
было приятно посотрудничать, адекватные сроки и бюджет
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
6 отзывов
от $50
нет рейтинга