Разработка логотипа для сайта/визиток

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Завершен27 заявок249 просмотров

Необходим разработать логотип для компании, специализирующейся на поставка бизнес-сувениров (ручки, блокноты, компьютерные мышки, флэшки, пакеты и пр., с нанесенным логотипом заказчика).

Название компании CORPGITS. Заглавные или прописные буквы не принципиально.

Стиль логотипа должен быть выдержанным и корпоративным.

Готов рассмотреть портфолио и ссылки на идентичные работы.

12 лет назад
Aeronet
40 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Mssh
Макс 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Логотип удался. Идеи дизайнера оказались более удачными, чем наша первоначальная задумка!
было приятно посотрудничать, адекватные сроки и бюджет

Заявки фрилансеров

Mssh
Макс 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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